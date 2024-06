Poesie al suono di una fisarmonica ‘Calici Diversi’, una sera allo Spirito

Dall’alito di sfida quotidiana in cui si è sempre immersi, deriva la necessità di scovare un franco spiraglio, un porto sicuro tra correnti avverse, tra i cannoni di politica, social network, crisi morale e suggestioni belliche ("suggestioni", per quest’ambito terracqueo). E tuttavia, mai come nei momenti storici più difficili, la speranza può crescere in piccoli terreni d’evasione: un calice di vino, o più di uno; della buona musica, meglio se suonata da un artista dotato di fantasia; una poesia, un’elegia dal tono crepuscolare.

Il Gruppo dei 10, giovedì scorso, ha offerto questa possibilità, nella serata Calici DIVersi: un’ottima degustazione dei vini del Fondo San Giuseppe (guidati dall’esperienza da sommelier di Luca Piscitelli), la fisarmonica di Massimo Tagliata, le poesie di Corrado Govoni. Una parte del quadro, però, è data dalla cornice: in questo caso, lo Spirito di Vigarano Mainarda. Il locale, che in territorio estense è davvero unico, ha costruito per l’occasione un’atmosfera degna del miglior Woody Allen: un cantuccio a bordo lago, qualche tavolo appena imbandito, un esiguo palcoscenico, sufficiente per due persone (e doveva essere così), alcune luci soffuse e un particolarissimo "cinesonoro", un camioncino dall’aria hippie dal quale il barman ha servito vino fresco in calici ghiacciati. È più visualizzabile, ora, il contesto? Un contesto animato dall’illusione di poter empatizzare con gli ultimi due versi di ‘Crepuscolo ferrarese’ di Corrado Govoni; l’illusione di poter comprendere che quando "la tristezza si appoggia a una spalliera", di fatto, anche la tristezza riposa, magari si addormenta: come Venere calante, lascia spazio a Giove, alla serenità dell’orizzonte locale, solcato unicamente dalle chiese che, avvicendandosi in pianura, "cullano la sera". E così è stata la sera di giovedì: i bicchieri di vino non hanno pesato sulla coscienza, con i commensali a intonare i versi del poeta di Tamara, che risolse il peccato fascista rifugiandosi nella sua campagna, ritornando a un senso bucolico, agreste, anche arcaico se consideriamo Virgilio, poeta latino che cercava la pace all’ombra di un faggio, facendo risuonare un "tenue flauto".

Certo, allo Spirito, di tenue, Massimo Tagliata e la sua fisarmonica avevano soltanto la capacità di esserlo: di accompagnare – talvolta con motivo flebile, talaltra con accenti incalzanti – la lettura di Govoni, da ‘La siesta del micio’ a ‘La pioggia è il tuo vestito’, da ‘Lo scricciolo’ a ‘Vorrei essere ancora’, fino a che i calici di vino non hanno preso il sopravvento e la musica di Tagliata ha prevalso, forte di quella dolcezza che dovrebbe prevalere sulla guerra. La stessa dolcezza della moglie del musicista, a bordo palco, a canticchiare le melodie da lui improvvisate, come solo è permesso all’armonia di una coppia. È facile, così, stare bene.

Francesco Franchella