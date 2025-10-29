’Poesie da quaggiù’, il premio. La III M del Taddia è terza

Sabato corso si è tenuta la cerimonia di premiazione del premio di poesia ’Francesco Suffritti, poesie da quaggiù’, aperto ai giovani del territorio. A conquistare il terzo posto nella competizione, è stata la classe III M del corso Industria e artigianato per il Made in Italy dell’istituto F.lli Taddia, al termine di un percorso che racconta un comunicato diffuso dalla scuola. "Tra il rumore dei ferri, la lucentezza del metallo e la precisione delle mani che imparano un mestiere, può nascere anche la poesia. Un anno, lo scorso, speso ad avvicinare i ragazzi dell’attuale III M alla bellezza delle parole, con le quali hanno dato vita a opere collettive poi esposte su tele che hanno essi stessi dipinto. È poi successo che la classe abbia partecipato al premio di poesia, (...) classificandosi al terzo posto. Il tema scelto per l’edizione, ’A metà dell’arcobaleno’, invitava a guardare oltre, verso quel punto dove i colori si mescolano e le differenze si incontrano. La classe ha partecipato con un componimento corale, nato dalla voce di tutti e dal cuore di ciascuno". A rappresentare la classe c’erano tre studenti (foto) che hanno ritirato il riconoscimento con emozione, diventando voce della poesia e messaggero di un pensiero condiviso: "Noi del meccanico non abbiamo tante possibilità – raccontano – ma grazie a questa opportunità abbiamo fatto capire che la poesia può essere letta anche in mezzo ai laboratori". E forse è proprio lì che nasce la bellezza più vera: quella che unisce le mani e le parole, l’ingegno e il cuore. La classe ha scelto di destinare la somma ricevuta in premio alla parrocchia di San Biagio "Perché la poesia – chiude la nota –, quando incontra la solidarietà, diventa speranza concreta".

f.d.