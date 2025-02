Poesie in memoria di Scantamburlo: "Il militare eroe caduto in servizio"

Alcune poesie e brevi composizioni degli alunni delle scuole elementari dell’Istituto comprensivo "Fattibello" di Comacchio dedicate al brigadiere Cristiano Scantamburlo sono state lette e consegnate ai genitori dell’indimenticato militare dell’Arma, che perse la vita 19 anni fa nel compimento del proprio dovere. Questo è stato uno dei momenti della commemorazione avvenuta ieri, con la cerimonia iniziata al mattino con la deposizione della corona al cippo a San Giuseppe e proseguita con la celebrazione della santa messa officiata da don Guido Catozzi alla Concattedrale di San Cassiano. Era il 12 febbraio 2006, quando il brigadiere Cristiano Scantamburlo era di pattuglia con l’appuntato Roberto Domini (oggi Brigadiere Capo, anch’egli Medaglia d’Oro). Davanti alla discoteca "La Rotonda" di Lido delle Nazioni, notò un’auto in sosta che risultava rubata. Appostatosi poco distante, scorse quattro persone avvicinarsi all’auto e decise di controllarle. Vedendo arrivare la pattuglia, uno di loro cercò di fuggire, ma venne rincorso e poi bloccato dai militari. Si trattava di Antonio Dorio, evaso dopo un permesso premio dal carcere, dove stava scontando la condanna per l’omicidio di un’anziana. Mentre veniva condotto al Comando della Compagnia di Comacchio, Dorio riuscì ad utilizzare una pistola che teneva nascosta. Nonostante le ripetute minacce, il brigadiere Scantamburlo si rifiutò di consegnare l’arma d’ordinanza e, contemporaneamente, distrasse il criminale e consentì all’autista di fermare l’automezzo. Ne scaturì un conflitto a fuoco con i militari: Dorio venne ferito, ma riuscì ad allontanarsi, morendo nella fuga lungo la statale Romea. Il brigadiere Scantamburlo, ferito da un colpo esploso dal malvivente, morì il mattino seguente all’ospedale di Ferrara. Per questo sacrificio, il 1° marzo 2007, l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano concesse al militare la medaglia d’oro al valore dell’Arma dei Carabinieri, alla memoria. Alla commemorazione, cui erano presenti Luigino Scantamburlo e Loredana Masiero - genitori del compianto brigadiere - hanno partecipato il comandante provinciale dei carabinieri Alessandro Di Stefano, il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, il sindaco di Vigonovo Luca Martello. Dopo la messa, è stata deposta una corona al Monumento ai Caduti.

Valerio Franzoni