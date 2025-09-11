Poesie in piazza contro la guerra

Poesie e racconti per chiedere di fermare la guerra. Un momento, quello di ieri pomeriggio in piazza Cattedrale, divenuto fisso al mercoledì, organizzato da Rete Pace Ferrara. Il tutto dopo la manifestazione, partecipata da oltre 400 persone, di sabato scorso e dedicata al sostegno della Global Sumud Flotilla. Il tema scelto per il presidio è la letteratura palestinese. Gli attivisti, infatti, si sono alternati nella lettura – presenti anche dei giovanissimi – dei testi di poeti e poetesse palestinesi con alcune riflessioni sulla drammatica situazione mediorientale.

Nell’aprile 2025 è stata pubblicata da Fazi Editore una raccolta poetica intitolata ‘Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza’, dove per ogni copia venduta saranno donati 5 euro a Emergency per le sue attività di assistenza sanitaria a Gaza. In questo volume sono riunite composizioni poetiche scritte sotto le bombe. Queste e altre opere, comprese quelle scritte dai bimbi di Gaza, sono state lette per sensibilizzare sulla grave situazione umanitaria.

"È una voce poetica – così gli organizzatori – che serve ad annullare il falso mito di una Palestina da considerare solo un’espressione geografica. È la voce di un popolo che non ha mai goduto di una piena libertà, che conosce la dura realtà dei campi di concentramento e dei campi profughi, delle bombe, della fame, della pulizia etnica, del genocidio in atto da parte di Israele e, indirettamente, di tutti i Paesi che nulla stanno facendo per fermarlo".

Il presidio si è chiuso con la lettura di parte del Discorso agli studenti della Oxford Union tenuto il 28 novembre 2024 da Susan Abulhawa, poetessa, scrittrice, scienziata e attivista palestinese, autrice del romanzo ’Ogni mattina a Jenin’, che ha venduto un milione di copie. "In questa drammatica condizione di vita, la poesia diventa carne maciullata, bruciata e incenerita, perché la morte non ti aspetta in una trincea, ma ti può cogliere in un mercato, sul marciapiede, in casa".

Mario Tosatti