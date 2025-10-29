‘Poesie sparse nel tempo’ di Colla: "Il menestrello dell’Inquietantismo"

Il menestrello dell’Inquietantismo. Le parole adottate da Silvia Denti per definire, in prefazione, il poeta che va presentando, Ugo Colla (Genova, 1953), sono singolari e, a loro volta, ossia al di là del libello di poesie, tutte da analizzare. Il motivo è semplice: in primo luogo, il menestrello è senz’altro una figura antica e popolare: è al centro dell’attenzione, perché intende attirarla. È scherzoso, giocoso, ironico, usa le parole per stupire. Al contrario, l’idea di "inquietantismo", un simil-movimento letterario scoperto da Silvia Denti cui Colla aderisce senza esitazione, è un campo che "richiama parecchio il grande Gozzano", che discende quindi dall’afflato crepuscolare del poeta torinese, ma anche del giovanissimo Sergio Corazzini (morto a soli ventuno anni) o del ferrarese Corrado Govoni. Il crepuscolare, di conseguenza, non è un menestrello. E in effetti, Ugo Colla si differenzia da quella "malattia esistenziale, tipica dei crepuscolari": "sbaraglia e sovverte ciò che è dolore, patimento, nostalgia. Pur se non se ne sottrae, ed è dolcissimo quando ne scrive". Si giustifica così l’apparente ossimoro dell’espressione "menestrello dell’Inquietantismo": è assai evidente nel libro ‘Poesie sparse nel tempo (e nuove poesie)’ pubblicato nella collana Trasversalia delle Edizioni Divinafollia (dicembre 2024, €14,00) e disponibile in libreria. È assai evidente proprio nei suoi testi: dodici poesie "sparse nel tempo" – vecchi componimenti riscovati nei cassetti di casa – e quattordici "nuove poesie", scritte per lo più dal 2022 al 2024. Uno dei temi sostanziali è proprio il dialogo con i crepuscolari, dissezionato da ossimori capaci di analizzare tanto l’esistenza individuale quanto gli ambiti più universali della vita in maniera quasi chirurgica: la penna è un bisturi, che non cura, ma evidenzia. Lo si può leggere in ‘Un nuovo tramonto’, un dichiarato "omaggio a Guido Gozzano e alla montaliana ‘poetica dell’oggetto’" composto nel gennaio del 1983. Anni lontani, versi attuali: "Anche stavolta dietro alle vette / calano grandi ideali e sono ancora alti, / ancora lontani: pace, libertà, / giustizia, uguaglianza… / Quanto a noi saremo in soffitta, / esuli amari, gelidi, scettici, / sui grandi ideali, amabili / cantori di cianfrusaglie / care, uniche cose sicure".

Francesco Franchella