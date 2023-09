’Poetry Slam, dalla parola scritta alla poesia’ Seconda edizione del laboratorio di 4 giorni

Partirà martedì, negli spazi di Consorzio Factory Grisù di Ferrara, la seconda edizione di ‘Poetry Slam – Dalla parola scritta all’atto poetico’, 4 giorni di laboratorio con evento finale per giovani dai 14 ai 25 anni, organizzato dall’associazione Officina Teatrale A_ctuar e finanziato da U.O. Nuove Generazioni del Comune di Ferrara e che vedrà la partecipazione del collettivo di poeti e slammer Rimescolate. Dopo il successo della prima edizione, che ha visto un’eccezionale partecipazione di giovani ferraresi, ci si prepara per il bis. Ma cos’è il Poetry Slam? Nello slang americano slam significa schiaffo: il Poetry Slam è un duello poetico, nato come pratica artistica urbana nei quartieri multietnici degli USA alla fine degli anni Settanta, durante quel grande fermento espressivo, politico e sociale da cui è nata anche la cultura hip hop. Insomma, è una vera e propria gara di poesia. I partecipanti, guidati dagli attori di A_ctuar sperimenteranno la scrittura individuale e collettiva, utilizzando particolari giochi che portano all’apertura del nucleo creativo, all’esplorazione di sé, all’ascolto attivo, scoprendo un gusto tutto nuovo nell’elaborazione di linguaggi, parole ed espressioni. Si passerà poi dalla parola scritta all’atto poetico grazie al teatro e alle sue tecniche espressive.

f.f.