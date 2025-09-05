’Poggio Arena Live’, terza edizione. Attesi Riccardo Fogli e gli Eiffel 65

È stata presentata ufficialmente, alla presenza del vicesindaco Andrea Bergami, dell’assessore alla promozione del territorio Serena Fini, Valeria Gamberoni agente dello spettacolo e del presidente della Pro Loco Emiliano Peccenini, la terza edizione di Poggio Arena Live. Dal 12 al 14 settembre il Parco del Ricordo ospiterà un evento che unisce musica di livello nazionale e internazionale, spettacolo, intrattenimento per famiglie e valorizzazione del territorio, con ingresso libero e una cornice unica immersa nel verde.

Ad aprire la rassegna, venerdì 12 settembre, sarà il live set degli Eiffel 65, seguiti dal dj set di Dj Cerla. Sabato 13 spazio al grande show “Voglio Tornare Negli Anni ’90”, tra i format più seguiti in Italia, e nel pomeriggio la festa dei colori “Holi On Tour”, pensata per famiglie e bambini. Domenica 14 settembre gran finale con il concerto di Riccardo Fogli, voce storica della musica italiana. "Siamo orgogliosi di presentare la terza edizione del Poggio Arena Live – spiega il vicesindaco Andrea Bergami –. Questo evento è nato dal desiderio di offrire qualcosa di importante al nostro territorio e oggi rappresenta un’occasione di socialità e promozione che cresce ogni anno. Il Parco del Ricordo, con i suoi tre ettari di verde e la capienza di 4.500 posti, diventa per tre giorni il cuore pulsante di Poggio Renatico."

Il festival non sarà solo musica: stand gastronomici curati dalla Bof street food, aree relax e gonfiabili per i più piccoli, mercatini dell’artigianato.