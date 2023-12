Poggio, l’ultimo saluto a Edoardo: "Imparate tutti dal suo sorriso"

"Non fermatevi al pianto, ma imparate da Edoardo come si sorride alla vita". Con queste parole ieri pomeriggio, nella chiesa gremita di persone e di tanti giovani commossi, don Daniele Nepoti, ha aperto a Poggio Renatico l’omelia per l’ultimo saluto a Edoardo Pareschi. Il piccolo, di soli 13 anni, si è spento sabato sera, all’ospedale Maggiore di Bologna, dopo aver lottato a lungo contro una malattia rara e degenerativa. E’ la. Ceroidolipofuscinosi di tipo 2, che purtroppo affligge anche la sorellina Clarissa.

"Proviamo dolore, mille domande e pianto – ha ammesso il parroco – ma non dobbiamo vedere la morte come un nemico. Non dobbiamo lasciarci cadere le braccia. Noi non siamo qui soltanto per piangere ma perché crediamo fermamente che l’ultima parola ce l’ha solo Gesù, colui che ha vinto la morte per sempre risorgendo. Dobbiamo fidarci di Dio. Quello che è, lo ha donato a tutti".

Poi un appello: "Dio ha visitato tutti noi poggesi attraverso Edoardo – ha aggiunto don Daniele – facendo emergere quanto di buono c’è dentro di noi. Ci ha insegnato che l’amore vero smuove il cuore di tutti. Edoardo ha fatto un miracolo – ha sottolineato – in una gara di solidarietà per lui dove tutti sono vincenti. E ora lo farà per Clarissa, la sorellina. Devolveremo a lei la raccolta delle offerte di oggi. Continuate a donare, perchè Clarissa ne ha bisogno". C’è un cuscino bianco e azzurro che si bagna di lacrime sulla bara del piccolo Edoardo. "Sei sempre stato il nostro bimbo speciale – hanno scritto i genitori Devis e Ilenia in una lettera letta al termine della santa messa – . Eri buonissimo fin da piccolo. Hai lottato come un leone contro questa malattia e l’hai fatto sempre con il sorriso. Hai insegnato tanto a tutti, in un amore sconfinato. Speravamo di vederti diventare adolescente.

Non è stato così purtroppo. Ma siamo certi che quando sei arrivato in Paradiso hai trovato tutte le porte spalancate e chi ti ha accolto ti darà tutti gli abbracci che adesso non possiamo più donarti noi. Donaci forza – hanno concluso – per sostenere il percorso con tua sorella Clarissa. Sarei sempre con noi, in ogni sguardo e respiro". "Caro Edo – ha detto un compagno di classe – avevi un sorriso così bello e coraggioso che non lo dimenticheremo mai. Sei stato per noi un amico e un fratello". "La sua forza, il suo coraggio, il suo sorriso costante – ha detto un’amica – hanno toccato tanti cuori".

E’ stata una gara di solidarietà in questi anni per aiutare Edoardo e la famiglia, che da sola non può sostenere cure così costose. Si sono susseguite iniziative benefiche e tante associazioni di volontariato e singoli cittadini hanno messo in campo momenti per raccolta fondi e hanno fatto donazioni per aiutare i genitori a far fronte alle spese quotidiane. Adesso è importante continuare. C’è la sorellina Clarissa, che sta vivendo la stessa malattia, che ha bisogno. Per sostenere la famiglia nelle cure per la piccola si può andare sulla piattaforma www.gofundme.com , dove è sufficiente indicare i nome della bimba nella barra di ricerca, selezionare la pagina e seguire le istruzioni, oppure si può fare un bonifico sul conto corrente: Iban IT54 N030 3267 3100 1000 0514 862 intestato al padre Devis Pareschi, scrivendo la causale “Donazione Edoardo e Clarissa”.

Claudia Fortini