'Poggio Street Festival' a Poggio Renatico: sfida tra 7 band musicali

Dopo il successo dei concerti del Poggio Arena Live che hanno portato a Poggio Renatico migliaia di persone, l’amministrazione comunale e la proloco continuano a mantenere la cittadina al centro dell’attenzione del pubblico degli eventi, con lo scopo di dare sempre nuove spinte al commercio locale. A Poggio Renatico, infatti, sta per prendere vita il ‘Poggio Street Festival’, una festa organizzata dalla Pro loco poggese, che sabato animerà le vie del paese, coinvolgendo i residenti e i visitatori di tutte le età e contestualizzata all’interno del settembre poggese che terminerà con la festa del Patrono del 29 settembre.

"Durante l’evento, si terrà una spettacolare sfida tra 7 gruppi musicali – spiega l’assessore Serena Fini – si tratta dei Front Hump Camels, Mjm, Pocabanda, Riverbero, Time Out, Mhysteria, Akordian che proporranno vari generi e si esibiranno in varie vie del centro, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Diverse anche le proposte che faranno da cornice alla serata. Ci sarà, infatti, l’open day della Polizia Locale Alto ferrarese con il simulatore di ribaltamento e percorsi di educazione stradale per i più piccini, sempre per i bambini uno spettacolo di burattini che li intratterrà e li farà sorridere con le loro storie magiche". E una vera originale novità. "Un altro spettacolo mozzafiato che lascerà tutti a bocca aperta – prosegue - sarà quello dei supereroi acrobatici che si caleranno dal tetto del centro civico, indossando colorati costumi da supereroi, effettuando acrobazie aeree che prenderanno il volo sopra la folla, creando un clima di suspense e ammirazione".

Lungo le vie ci saranno bancarelle colorate con artigianato locale e oggetti originali e nel corso principale, i negozi del paese restano aperti per tutta la giornata, accogliendo i visitatori e la possibilità di fare shopping. Un’altra attrazione del Poggio Street festival sarà infine l’esposizione di auto, moto e camion, ammirando da vicino veicoli di tutte le epoche e scoprire le tecnologie e il design di queste incredibili macchine. "Il Poggio Street Festival è un evento che unisce musica, arte, intrattenimento e cultura, offrendo un’esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti", conclude la Fini.

l.g.