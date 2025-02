Poggio, treno si blocca in stazione. Costretti a scendere 60 passeggeri

Un guasto ha costretto un treno a fermarsi sui binari, paralizzando ieri pomeriggio per ore la linea Venezia Bologna. Ha provocato ritardi fino a 100 minuti, variazioni e le cancellazioni di alcuni treni. Traffico ferroviario in tilt tra Ferrara e Bologna e disagi per chi era in viaggio. Verso le 18,40 la circolazione ferroviaria in graduale ripresa dopo la risoluzione del guasto. Amaro il bilancio. Dieci treni Alta Velocità, 1 treno Intercity e 10 treni Regionali con rallentamenti fino a 100 minuti; 4 Regionali limitati nel percorso e 4 Regionali cancellati.

Il guasto al treno regionale che era partito dalla stazione di Ferrara intorno alle 15.40, ha costretto il macchinista a fermarsi, poco prima delle 16, alla stazione di Poggio Renatico. E’ qui che gli oltre sessanta passeggeri che erano a bordo del regionale, sono stati fatti scendere ma solo dopo un’ora e mezza di attesa tra i sedili e hanno potuto salire sugli autobus messi a disposizione da Trenitalia Tper per raggiungere San Pietro in Casale o Ferrara. Navette sostitutive tra forti disagi per chi aveva impegni di lavoro e coincidenze da prendere. Il treno, partito da Ferrara e diretto a Bologna, si è bloccato alla stazione di Poggio Renatico a causa di un problema al pantografo, il dispositivo che permette al treno di captare l’energia elettrica dalla linea aerea. Il danneggiamento è si è verificato nel punto in cui il pantografo si collega alla linea di alimentazione per sorbire l’energia elettrica. Quali siano state le cause del guasto saranno i tecnici, solo al termine dei lavori di manutenzione, a dirlo. "Sono arrivato alla stazione di Ferrara alle 15.40 e avrei dovuto essere a Bologna per le 16.15 – racconta un viaggiatore in attesa –. Ora mi ritrovo qui, senza treno e senza informazioni precise su come raggiungere la mia destinazione. A questo punto invece di andare a Bologna, dove ho perso l’appuntamento di lavoro, spero almeno di poter ritornare a Ferrara al più presto possibile". "Sono uno studente e ho perso diverse coincidenze a causa di questo ritardo – aggiunge un altro passeggero –. Questa giornata sarà interminabile. Ci sono persone di ogni tipo qui, compresi molti stranieri e anche turisti in viaggio, che non sanno come orientarsi". Verso le 17.50 il controllore ha comunicato e indicato ai passeggeri del treno, il luogo, che si trova in una strada parallela alla stazione ferroviaria, verso il quale andare per attendere e salire sulle navette e gli autobus messi a disposizione da Trenitalia Tper. Sul posto hanno lavorato a lungo i tecnici di Trenitalia Tper, impegnati a capire se il problema fosse del treno o della linea aere e a riparare il guasto. Vista la complessità delle operazioni tecniche di riparazione, dopo le prime verifiche, i vertici delle ferrovie hanno deciso di organizzare lo spostamento del treno ammalorato e di continuare la circolazione ad un solo binario fino al completamento dello spostamento. "Il treno deve essere spostato – hanno confermato intorno alle 18 di ieri dagli uffici di Trenitalia Tper –. Questo provoca inevitabilmente un rallentamento della circolazione e alcune cancellazioni, per effetto della disponibilità ridotta dell’infrastruttura". Dei due binari esistenti, uno verso nord e l’altro verso sud, ne è stato utilizzato uno solo fino al completo spostamento del treno. Nel frattempo, gli annunci dei ritardi dei treni sull’intera linea venivano comunicati dagli altoparlanti, dai tabelloni e dai monitor di tutte le stazioni ferroviarie interessate mentre il sito internet www.rfi.it/it/news-e-media/infomobilita aggiornava sui ritardi.