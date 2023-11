PoggiOktoberfest entra nell’Italive.it. Verrà votato tra gli eventi migliori

PoggiOktoberfest è entrato nel portale di Italive.it. A comunicarlo il Comune di Poggio: "È un grande onore e piacere comunicare che l’evento ’PoggiOktoberfest’ è entrato nel portale di Italive.it e ammesso alle votazioni per il ’Premio Italive 2023’. Sperando che lo sia per tutta la cittadinanza di Poggio Renatico, e non solo: è un grandissimo riconoscimento e invitiamo tutti a votare. Basta andare sulla pagina web ITALIVE.IT https:italive.itpoggioktoberfest". Il Premio Italive viene aggiudicato per categorie alle realtà più votate dai visitatori e giudicato da una commissione di esperti. Le votazioni online si concludono allo scadere dei 30 giorni successivi all’evento.