Poggipollini (Pd) "Ora un tavolo sul nodo alloggi"

La questione alloggi per gli universitari torna, prepotentemente, a conquistare gli onori delle cronache. La mobilitazione degli studenti, nelle grandi città, ha riacceso una polemica che anche a Ferrara non è mai stata del tutto accantonata malgrado diversi sforzi – messi in campo da più attori – per cercare delle collocazioni ai ragazzi rimasti senza appartamento. A tornare sul tema è Paola Poggipollini, referente per la Pubblica amministrazione del Pd comunale. "La questione degli alloggi per studenti – scandisce – s’intreccia con il problema mai risolto della casa, scomparso dalle agende dei governi che si sono succeduti per una sorta di scarica barile. Le competenze normative della materia dell’edilizia pubblica sono state conferite alle regioni, la proprietà degli alloggi ai comuni". Il tutto senza "trasferimento di risorse per nuove costruzioni e ristrutturazioni. In difetto di tali interventi gli alloggi vuoti nell’Erp sono lasciati vuoti. Nella nostra provincia ce ne sono circa mille di vuoti, che sono destinati a rimanere tali senza risorse economiche". Il Pnrr rappresenta un’importante occasione per ovviare a questa problematica. Eppure, secondo l’esponente dem, l’attuale amministrazione non ha fatto abbastanza. "Il Comune, che è proprietario di oltre tremila appartamenti – così Poggipollini – ha perso una straordinaria occasione avendo richiesto finanziamenti per un numero esiguo di alloggi Ers ed Erp: avrebbe potuto presentare e richiedere un finanziamento più ampio per ristrutturare buona parte degli alloggi vuoti, immobili dismessi e riqualificare un buon numero di edifici in cattive condizioni manutentive da destinare principalmente a famiglie e, in accordo con l’Università, anche a studenti universitari". La situazione abitativa, conclude, "è stata ampiamente da noi denunciata, ora serve la convocazione urgente di un tavolo istituzionale per la casa".