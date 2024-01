Poledrelli, giardino intitolato a Norma Cossetto

Sarà intitolato a Norma Cossetto il giardino di fronte alla scuola Poledrelli di Ferrara. La giovane studentessa universitaria istriana fu torturata, violentata e gettata in una foiba nel 1943 ad opera dei partigiani jugoslavi del Maresciallo Tito, nella notte tra il 4 e 5 ottobre di quell’anno. Fu insignita della medaglia d’oro al valor civile ed è diventata tra gli esempi della persecuzione delle Foibe.

Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di intitolare alla memoria della giovane vittima uno spazio pubblico a Ferrara, in dialogo con quello che ospita il monumento per i Martiri delle Foibe in corso Isonzo. La cerimonia ufficiale di intitolazione si svolgerà proprio il 10 febbraio, in concomitanza con le ricorrenze del Giorno del Ricordo. "Nel 2021 il Consiglio Comunale ha approvato una mozione per l’intitolazione di uno spazio pubblico a Norma Cossetto, vittima dell’odio senza alcuna colpa, uccisa dai comunisti titini. La sua storia drammatica è diventata un simbolo della tragedia delle Foibe, ancora oggi una delle pagine più raccapriccianti della nostra storia. Ora anche Ferrara la commemora", così l’assessore Alessandro Balboni, che ringrazia l’impegno profuso in questi anni anche dalle associazioni del territorio, come Assoarma.