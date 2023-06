Polemica in vetrina "Saldi, così svendiamo"

Spostare la data di inizio dei saldi estivi, prevista per il 6 luglio, al 21 luglio, in considerazione delle condizioni meteorologiche particolarmente difficili che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. A chiederlo è Fismo, la federazione dei negozi di moda che fa capo a Confesercenti, in una lettera indirizzata a Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza Stato-Regioni. "Aprile e maggio – scrivono i commercianti – sono stati caratterizzati dal maltempo e da temperature sotto la media del decennio, e lo stesso giugno è stato finora dominato da piogge e temperature instabili. Un quadro sfavorevole, che ha inciso sul ciclo primaverile delle vendite nel comparto. In questa situazione, l’avvio dei saldi rischia di seguire di pochissimo o addirittura di precedere l’inizio dell’estate meteorologica, costringendo di fatto i negozi a mettere ‘in saldo’ l’intero magazzino estivo senza avere avuto la possibilità di vendere al prezzo normale". A farsi portavoce dei commercianti è il presidente di Fismo, Andrea Rondina. "L’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni della data unica di avvio dei saldi estivi per tutto il territorio nazionale, prevista il prossimo 6 luglio – così Rondina - è un risultato importante. Ma il giorno andrebbe posticipato al 21 luglio, per compensare l’incertezza meteorologica che ha ‘rallentato’ il ciclo delle stagioni e la vendita di capi estivi". Secondo Rondina, "un avvio troppo anticipato dei saldi costringerebbe i commercianti, di fatto, a svendere prima di vendere". In generale, aggiunge il presidente di Fismo, "i saldi di fine stagione dovrebbero veramente iniziare a fine stagione: è una battaglia che portiamo avanti da anni. Alcuni – osserva – hanno già messo dei capi in promozione: una concorrenza più che sleale, che non possiamo più tollerare: bisogna fermarla". Di qui l’invito a sostenere il settore. "Dobbiamo sostenere un comparto che ancora non si è ripreso – scandisce Rondina –. Dopo la pandemia c’è stata un’immediata ripartenza, ma già nel 2022 la spesa degli italiani in moda è tornata a scendere. Si è assestata sui 29,8 miliardi, quasi 900 milioni di euro meno dell’anno precedente, e ancora 5,3 miliardi di euro sotto i valori del 2019". L’esponente di Confesercenti sostiene che occorrerebbe "mettere i piccoli negozi nelle condizioni di sopravvivere".