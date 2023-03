Polemica sui cimeli di Italo Balbo, Archeologi e Anpi fanno pace

Torna il sereno tra la sezione Anpi ‘C. Sartori’ di Copparo e l’associazione Archeologi dell’Aria, dopo l’acceso dibattito sull’esposizione di alcuni cimeli appartenuti ad Italo Balbo nell’ambito dell’iniziativa organizzata al Museo ‘La Tratta’ per celebrare il centenario dell’Aeronautica militare nazionale. "A seguito del gradito invito di Anpi Copparo ad appianare dubbi e perplessità attorno ad un tavolo, a cui Archeologi dell’Aria ha partecipato più che volentieri – spiegano dall’associazione AdA Archeologi dell’Aria Aps -, siamo felici di comunicare che è stata confermata la linea di pensiero che accomuna i principi cardine di Anpi e di AdA nella memoria del passato per fare sì che periodi oscuri come il fascismo non si ripetano mai più. In quella sede si è stato possibile confrontarsi con calma e risolvere tutte le incomprensioni scaturite dai momenti concitati di venerdì mattina. Inoltre, si è ravvivata la volontà di collaborazioni ad eventi culturali futuri fra le nostre due realtà a dimostrazione della forte sinergia presente. Abbiamo trovato nel consiglio direttivo di Anpi Copparo persone disposte al dialogo democratico e che noi reputiamo ormai nostre sincere amiche con cui condividere nuovamente il futuro più prossimo possibile".

Nell’ambito dell’incontro, che si è tenuto nella mattinata di domenica tra le due associazioni, gli Archeologi dell’Aria hanno rinnovato l’invito a tutta la sezione Anpi Copparo "a visitare il Museo di Storia ‘La Tratta’ per conoscere meglio come AdA lavora seriamente e che tipo di persone siamo. Inoltriamo questo caloroso invito anche a tutte le altre realtà, copparesi e non, che in questi giorni hanno parlato di noi – concludono dall’associazione che gestisce lo spazio espositivo di via Goito -: la nostra porta è sempre aperta".

v.f.