Polemiche a Codigoro per il taglio dei pini nel Bosco Spada, necessità ambientale o intervento discutibile?

Ogni intervento in campo ambientale e suscita sempre diverse opinioni, sopratutto quando è corposo e porta all’abbattimento di centinaia di pini ed all’asportazione di alcune centina di quintali di legname. Non poteva sfuggire a questa questa situazione anche l’intervento del taglio dei pini fatto all’interno del Bosco Spada a pochi passi da Pomposa a Codigoro, gestito dal Parco del Delta del Po. Il direttore Massimiliano Costa ha spiegato come "l’intervento fosse necessario ed urgente perché si trattava di una porzione di bosco artificiale con piante di pino domestico fitte, molto lontano dalla "naturalità", con alberi vicinissimi, fusti allungati e chiome ridotte, assenza di sottobosco e una biodiversità molto bassa. C’è la prevenzione degli incendi - prosegue - poiché le conifere hanno un "potenziale pirologico", cioè una possibilità di incendiarsi, molto più alto dei boschi di latifoglie. Oltretutto diradando i pini si permette lo sviluppo di un sottobosco di latifoglie e si limita il letto di aghi, diminuendo, così, il "potenziale pirologico" del bosco. Infine anche la sicurezza in prossimità di strade e carraie, sia verso le campagne coltivate, gli alberi a rischio imminente di caduta o gli alberi che hanno invaso le carreggiate, devono essere rimossi o potati, senza modificare la superficie della foresta, ma prevenendo – termina Costa – il possibile pericolo per la pubblica incolumità ed i risultati del miglioramento si vedranno nel giro di qualche anno". "Sulla necessità dell’intervento – dice Remo Finessi esperto di piante e potature – non discuto, ma sul modo nel qual è stato realizzato nutro qualche grossa perplessità. Credo si potesse farlo meglio poiché diversi pini sono stati potati male, lasciando parti di rami, anche molto grossi, sporgenti che si seccheranno e porteranno alla morte della pianta. Se fossero stati tagliati a raso del fusto del pino – prosegue – questi nel tempo avrebbe inglobato il ramo tagliato e la pianta non rischierebbe di morire". Infine molti auspicano, quando si fanno interventi che comportano il taglio consistente di piante, come molto probabilmente servirebbe informare preventivamente la popolazione e ancor meglio avviare anche un confronto pubblico proprio per la sensibilità, fortunatamente sempre maggiore delle persone, sui temi ambientali.

cla. casta.