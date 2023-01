Polfer, il 2022 un anno da record Controllato il 66% in più di persone

di Cristina Rufini FERRARA Un 2022 decisamente impegnativo per la polizia ferroviaria di Ferrara. Nell’anno della ripresa dopo il tornando pandemia, anche gli agenti della Polfer Ferrara sono stati particolarmente impegnati nel controllo del viavai di persone che è tornato ai livelli pre Covid. Anche così può essere spiegato quel 66 per cento in più di persone ’passate al setaccio’ rispetto al 2021, cioè il ventisei per cento in più rispetto al dato regionale. Nell’anno che si è appena concluso, infatti, sono stati undicimila coloro che sono finiti ’sotto la lente’ dei poliziotti, con una persona arrestata e altre trenta denunciate. Un’arma da taglio e 47 grammi di sostanza stupefacente sequestrati. Numeri raggiunti grazie all’organizzazione di 664 pattugliamenti nelle stazioni e ventiquattro a bordo dei treni. L’attività della Polfer estense si è concentrata particolarmente sui furti di rame in ambito ferroviario, che di frequente causano ritardi alla circolazione dei treni e consistenti disagi per i viaggiatori: undici le verifiche ai centri di raccolta e recupero dei metalli, che hanno richiesto l’organizzazione di trenta servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie e dieci controlli su strada di veicoli sospetti: cinquanta le persone che sono state identificate nell’ambito di questi accertamenti. Importante l’impegno anche degli agenti...