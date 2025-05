Polifonia sacra, stasera il concerto alla chiesa Collegiata

"La Polifonia sacra attraverso secoli e nazioni", è il filo conduttore del concerto del Coro dell’Università degli Studi di Trieste, composto da allievi e personale amministrativo, tecnico e docente dell’ateneo, in programma questa sera alle 21 nella chiesa Collegiata di Portomaggiore nell’ambito della edizione 2025 della rassegna organistica "In dulci jubilo", organizzata dall’associazione polifonica Il Nuovo Echo in collaborazione con il Comune di Portomaggiore, il Conservatorio di musica Gerolamo Frescobaldi di Ferrara e la Parrocchia Santa Maria Assunta di Portomaggiore. Michela Sabadin suonerà il bellissimo organo a canne della Collegiata, il coro è diretto da Riccardo Cossi. In programma musiche di P. da Palestrina, F. Mendelssohn, C. Franck, Ch. V. Stanford, M.E. Bossi, O. Gjeilo.

f,v.