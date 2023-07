"Poligono, giusto fare appello Molte criticità in quella sentenza"

"Come avvocato di parte civile della famiglia Neri, desidero ringraziare il procuratore della Repubblica di Ferrara dottor Garau, per aver proposto appello avverso l’assoluzione del sindaco di Portomaggiore Nicola Minarelli, imputato di omicidio colposo plurimo per il disastro del poligono di tiro. Anch’io credo infatti che la sentenza del Tribunale di Ferrara presenti diverse criticità nella sua motivazione, che è opportuno vengano vagliate dal giudice di secondo grado". Inizia così l’intervento dell’avvocato Alberto Balboni, senatore di Fratelli d’Italia e impegnato professionalmente nella vicenda processuale. "Mi meraviglio al contrario delle dichiarazioni del collega Anselmo – prosegue Balboni – che lamenta non ho ben compreso quali commistioni tra politica e giustizia. L’accusa di cui deve rispondere il suo assistito non ha infatti nulla a che vedere con l’abuso d’ufficio. Come ho detto sopra, si tratta di omicidio colposo e non mi risulta che qualcuno abbia mai proposto di abolirlo, anzi. Quanto al disegno di legge del ministro Nordio di riforma della giustizia, che come ricorda Anselmo prevede tra l’altro la non appellabilità delle sentenze di assoluzione da parte della Procura, non può essere sfuggito al collega che essa non riguarderebbe comunque il caso del suo assistito. La proposta del ministro si limita infatti ai reati meno gravi, quelli cioè per cui si procede con citazione diretta a giudizio, tra i quali non rientra sicuramente l’omicidio colposo. Consiglio pertanto a tutte le parti in causa di attendere serenamente che la Giustizia faccia il suo corso, evitando di alimentare polemiche senza fondamento che non contribuiscono certo alla serenità necessaria ad un giudizio ponderato sulle responsabilità di questa immane tragedia, nella quale anche io ho perso l’amico carissimo Maurizio". "A differenza del difensore del sindaco Minarelli, riteniamo del tutto esente da connotazioni politiche l’appello proposto dalla Procura – commentano i legali di parte civile Marcello Rambaldi e Simone Trombetti –. Si tratta di un atto doveroso in ogni occasione in cui, come oggi, si dissenta dalle valutazioni tecnico-giuridiche del Tribunale. L’impugnazione della Procura – così come quelle delle parti civili – permetterà di porre all’attenzione della Corte le delicate questioni sui doveri di governo del territorio e ai limiti della posizione di garanzia di chi tutela l’incolumità pubblica. E’ stata un’immane tragedia e niente è stato fatto per evitarla".