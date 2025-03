Polisportiva Doro, new look. Palestra e campi da padel

La Polisportiva Doro ‘cambia’ volto e punta alla riqualificazione delle strutture. Nelle scorse settimane il consiglio direttivo ha nominato come nuovo presidente Marco Cecchin, che succede a Luciano Mazzanti, storica figura del mondo sportivo ferrarese che per anni, congiuntamente alla moglie Monica Zannini, ha gestito la struttura comunale del quartiere ‘Doro’ in via Franceschini. Marco Cecchin, 40 anni, originario di Varese, un recente passato come canottiere, alcune presenze in nazionale, poi dal 2006 al Cus Ferrara dove ha lavorato per anni, fin quando ha ‘scelto’ una nuova vita professionale. In queste settimane, la struttura della Polisportiva Doro è nel pieno di diversi lavori finalizzati a riqualificarla, dove una delle attività portanti sarà la palestra per la parte corsistica, oltre alla piscina, spogliatori e zona segreteria. Adiacente, ma nella parte esterna, quello che in origine era un campo polivalente per calcio a cinque e tennis, sarà sistemato e dedicato solo a campo da tennis rinnovato.

"Si tratta di lavori – ha spiegato Marco Cecchin – che hanno il fine di rinnovare alcuni spazi comunali in gestione alla Polisportiva Doro, contiamo per il 10 aprile di riaprire gli spazi della palestra. L’intento è quello di continuare come realtà sportiva di ‘quartiere’, aperta a tutti, mantenendo quanto si è consolidato negli anni, portando anche innovazioni. A questo si affiancherà anche un’altra area, a gestione privata, di cui i nostri soci potranno usufruire accordandoci". Nell’area adiacente a quella comunale, gestita dalla Polisportiva, ci sarà lo ‘Zeta Club’. Un contesto che vedrà sei campi da padel, una piscina, un immobile con spazio spogliatoi, servizio di segreteria e ristorante. Il tutto per una vasta zona di servizi sportivi privati che si affiancheranno a quelli della Polisportiva Doro. Un ‘fine lavori’ e apertura per lo ‘Zeta Club’ previsto per metà giugno prossimo.

Mario Tosatti