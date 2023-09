Polisportiva Pgv compie 50 anni

La "Pgv: Polisportiva Gioco e vita" compie 50 anni. L’associazione festeggia il mezzo secolo di attività, che spaziano dallo sport, con particolare riferimento al calcio giovanile, alle attività aggregative e sociali, dal Carnevale con la sfilata di carri allegorici, sino alla Befana e Befanone che consegnano doni porta a porta a bimbi ed anziani. Senza scordare la collaborazione ad eventi solidaristici, gastronomici, fieristici, per la cultura, l’ambiente, il volontariato, la promozione turistica, manifestazioni benefiche e di piazza, per il divertimento e la voglia di stare insieme. In occasione del 50esimo, nella sala espositiva della palazzina Mercato, è stata allestita, sino al 10 ottobre, una mostra fotografica che ripercorre le tappe del sodalizio con le immagini e gli scatti delle iniziative messe in campo sin da allora, i cui valori resistono ancora nel tempo. Ingresso libero.