Politiche abitative e polemiche: "Recuperati oltre 480 alloggi, da anni in campo per la casa"

Emergenza abitativa, è polemica. "In questi giorni i candidati Anselmo, Zonari e Botti hanno speso fiumi di parole sull’emergenza abitativa, facendo leva sul bisogno di una casa ed ergendosi a paladini dei più deboli, come se fino ad ora la giunta di centrodestra fosse stata insensibile a questi problemi – interviene Chiara Scaramagli, coordinatore comunale di FdI e candidata alle elezioni amministrative –. Questa giunta ha lavorato molto sulle case popolari. Ha ereditato dalla giunta Tagliani circa 500 alloggi da ristrutturare, di cui gli Amministratori precedenti non si sono mai occupati. Dal 2019 sono stati recuperati 483 alloggi, molti di questi con finanziamenti del Comune, che anche recentemente ha elargito 1 milione per ristrutturare alloggi popolari: quindi quale giunta si è dimostrata insensibile alle esigenze abitative? E dove erano questi candidati durante la giunta Tagliani? Ho letto della proposta di Anselmo di eliminare i tre anni di residenzialità come requisito di accesso alle case popolari. Finalmente esprime chiaramente la sua idea di politica abitativa: quella di assegnare le case popolari a chiunque sia appena arrivato sul nostro territorio a discapito dei ferraresi, che quindi si vedrebbero scavalcati nelle graduatorie". Sulla questione la replica dell’ex sindaco Tiziano Tagliani: "Leggo che questa giunta ha fatto meglio della precedente avendo messo mano a 500 alloggi Acer. Rinvio al bilancio sostenibilita di Acer ed. 2018/2019 (disponibile su web) dove leggerà che “quelli di prima” han fatto molto molto meglio, oltre 4 mln/anno per manutenzioni e senza superbonus".