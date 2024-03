"L’imprenditoria giovanile rappresenta un fattore importante per lo sviluppo economico e sociale del territorio – evidenzia il prefetto Massimo Marchesiello –, contribuisce a creare occupazione, innovazione e competitività. Tuttavia, i giovani che vogliono avviare o consolidare una propria attività imprenditoriale incontrano spesso difficoltà di accesso al credito, alla formazione e ai mercati. Per questo motivo, sono necessarie politiche di sostegno che possano favorire la nascita e la crescita di nuove imprese giovanili. L’iniziativa della Camera di Commercio va in questa direzione: una opportunità per i giovani che vogliono intraprendere un percorso imprenditoriale".