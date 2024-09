Politiche per l’ambiente. Nasce il corso di laurea

Dalla condivisione tra mondo produttivo e universitario nasce il nuovo corso di laurea in Scienze e politiche per l’ambiente. I dettagli sono stati presentati ieri mattina nella sede della Cna, presenti Elena Tamburini e Giuseppe Castaldelli, dipartimento di Scienze dell’ambiente e della prevenzione Unife, Davide Bellotti, presidente provinciale Cna, Ruggero Villani, segretario provinciale Confcooperative, Alessandro Balboni, vice sindaco e assessore con deleghe alla Città universitaria e all’ambiente, Paolo Govoni, vice presidente Camera di Commercio Ferrara-Ravenna. Un accordo formalizzato con una convenzione sottoscritta tra Cna, Confcooperative e Confartigianato, con il dipartimento di Scienze dell’ambiente e della prevenzione dell’Università. "Abbiamo provveduto ad attivare – ha spiegato Tamburini – da quest’anno nell’offerta di Unife il nuovo corso di laura triennale in Scienze e politiche per l’ambiente. La collaborazione tra università e imprese esiste già da anni, ma l’aspetto formazione e la connessione tra formazione universitaria e sbocchi lavorativi per le studentesse e gli studenti è un’area su cui è necessario puntare".

Il percorso didattico ruota attorno a concetti specifici, quali transazione ecologica e sostenibilità, gestione dei rischi per l’ambiente e la salute, salvaguardia del territorio e della biodiversità, ma anche diritto, economia e pianificazione del territorio. La combinazione dei contenuti della laurea la rende unica nel panorama regionale e anche nazionale. Lo scopo è quello di creare figure professionali nuove, quali il green manager, l’Esg (Environment, social, governance) manager e il sustainability manager. "Una convenzione strategica per le nostre imprese e territorio – ha aggiunto Bellotti –, che permette di creare una formazione specifica, per figure professionali in ambito ambientale. Si tratta di una collaborazione strategica con l’Unife, che risponde a una chiara necessità". La convenzione prevede la collaborazione delle associazioni di categoria. "Un’offerta formativa concreta per i giovani – così Balboni –, che sempre più si avvicinano a un tema così centrale come l’ambiente. Ci fa piacere che sia Ferrara pioniere di questo progetto congiunto con le associazioni di categoria. Come amministrazione siamo sempre al vostro fianco". Nello specifico verranno istituiti percorsi specifici di tirocini e stage in azienda, dove le studentesse e gli studenti fin dal secondo anno possono toccare con mano cosa significa lavorare per la sostenibilità aziendale.