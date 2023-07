Polizia ferma uomo con casco integrale e balestra in Corso Ercole d'Este

Con il casco integrale in testa, in mano una balestra e a piedi scalzi in corso Ercole I d’Este. Così è stato notato dagli agenti della polizia. E’ accaduto ieri mattina quando nel corso dei servizi di controllo del territorio, gli agenti hanno notato una situazione allarmante: una persona con il volto completamente travisato da un casco integrale, infatti, stava camminando a piedi nudi al centro della carreggiata di Corso Ercole d’Este con in mano un’arma simile ad una balestra. Per scongiurare qualsiasi tipo di pericolo per i cittadini e tutelare l’incolumità di tutti, un’altra pattuglia dell’Upgsp ha immediatamente raggiunto Corso Ercole d’Este all’angolo con Corso Biagio Rossetti, intimando alla persona di fermarsi, di posare l’arma e di levarsi il casco protettivo per consentire il suo riconoscimento. L’uomo, al quale è stata immediatamente tolta l’arma, è stato accompagnato negli uffici della Questura e successivamente sottoposto ad accertamenti sanitari presso il locale nosocomio per stabilirne le condizioni mentali, al cui esito il personale medico ha ritenuto di sottoporlo ad un Tso. I successivi approfondimenti hanno permesso di confermare che si trattava di un’arma ad aria compressa il cui porto in luogo pubblico è assolutamente vietato dalla vigente normativa in materia di armi, motivo per il quale si è proceduto al suo deferimento. Il giovane è stato, altresì, segnalato alla locale Procura della Repubblica per il suo travisamento in luogo pubblico senza giustificato motivo mediante l’utilizzo di un casco protettivo integrale che rendeva impossibile riconoscerlo.