Polizia locale, arriva Sinchetto: "Benvenuto comandante"

È già entrato in servizio il nuovo comandante della Polizia Locale Terre e Fiumi. L’ispettore Giulio Sinchetto, proveniente da Malalbergo, ha ricevuto il benvenuto dal sindaco Fabrizio Pagnoni, in qualità anche di presidente dell’Unione Terre e Fiumi.

"Sono onorato di questo nuovo incarico – ha affermato il neocomandante –. Ringrazio il presidente e la giunta per la fiducia accordatami. Sono già in corso attività di ammodernamento, aggiornamento e riorganizzazione delle attività, per poter essere sempre più vicini e a disposizione dei cittadini". I prossimi progetti da attuare sono già definiti. "Verranno ampliati e potenziati i punti di accesso per favorire il contatto diretto con gli utenti, saranno attivati nuclei di controllo di vicinato e potenziati i servizi di controllo del territorio. Verranno potenziate le sinergie con gli altri enti per arrivare pienamente alla sicurezza integrata a tutela dei cittadini e del vivere civile. Negli ultimi anni il nostro ruolo e le nostre competenze sono molto cambiati, ma le comunità di Copparo, Riva del Po e Tresignana sapranno di poter sempre contare sulla Polizia Locale".

"Sono certo che il comandante Sinchetto saprà guidare il Corpo con professionalità, dedizione e spirito di servizio, affrontando le sfide quotidiane con determinazione e competenza – lo ha accolto il primo cittadino –. La sicurezza e l’ordine pubblico sono elementi fondamentali per la serenità e la qualità della vita dei nostri territori. E la Polizia Locale svolge un ruolo essenziale, non solo nel garantire il rispetto delle regole, ma anche nel promuovere un rapporto di fiducia e collaborazione con le collettività".