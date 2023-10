Polizia locale, controlli straordinari di sera

Continuano i servizi serali della polizia locale di Cento con controlli sulla guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di stupefacenti. Martedì c’è stato il 18° servizio dell’anno. Gli agenti sono rimasti in servizio dalle 18 alle 24, in una serata con molta pioggia: due pattuglie sul territorio hanno controllato dodici veicoli senza rilevare violazioni di alcun tipo. Controlli periodici che vedranno nuove programmazioni in futuro.