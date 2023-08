Polizia Locale e Urp, linee telefoniche in tilt "Ci scusiamo per il disagio" Il Comune di Ferrara è temporaneamente non raggiungibile a causa di un guasto. I tecnici stanno lavorando per ripristinare le linee nel minor tempo possibile. Per le chiamate di emergenza, contattare la Polizia Locale al 339.3043253.