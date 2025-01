Polizia locale, il bilancio . Aumentano morti e incidenti. Lotta alla droga, tanti sequestri

Ruiba

"Rendere Ferrara sempre più sicura e vivibile". È la missione dichiarata dal sindaco Alan Fabbri, che trova riscontro nel lavoro svolto dalla polizia locale nell’anno appena concluso. Traguardi e note dolenti (dal boom di sequestri di stupefacenti all’aumento degli incidenti e, purtroppo dei decessi) sono state illustrate alla cittadinanza dal comandante Claudio Rimondi ieri mattina, in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale. In sala Estense ha infatti avuto luogo la consueta cerimonia dedicata al Corpo, preceduta dalla messa in cattedrale. L’evento in sala Estense si è svolto nel segno delle celebrazioni e del confronto, con la presentazione del bilancio annuale dell’attività e i successivi riconoscimenti per gli agenti che si sono distinti sul campo. A introdurre, i saluti dell’assessore alle politiche Socio-sanitarie Cristina Coletti. "Quello di oggi è un momento di confronto e di pubblico riconoscimento del coraggio dei nostri agenti, che svolgono il loro lavoro con impegno, dedizione e responsabilità – ha detto –. Il loro è un esempio di capacità e di azione osservato in tutta Italia".

L’intenso lavoro svolto dalla polizia locale è testimoniato dalle cifre esposte dal comandante Rimondi, raccolte in una relazione che testimonia un generale incremento degli interventi. Il Corpo si compone di 152 unità con qualifica (due in più del 2023), di cui 78 uomini e 72 donne, un rapporto quasi paritario. Significativi gli aumenti registrati nelle attività sulle strade: maggiore utilizzo dell’etilometro (392 casi nel 2024, di cui 44 positivi), più controlli eseguiti dal rifondato Nucleo autotrasporto, che ha emesso 348 sanzioni nel corso dell’anno, e un’intensa e mirata presenza nei dintorni delle scuole. Scoraggiano però i dati sull’infortunistica stradale, che suggeriscono un lieve aumento degli incidenti (dagli 891 del 2023 ai 964 del 2024) e dei feriti (531 contro 509) e un incremento più significativo delle vittime (praticamente raddoppiate, da 6 a 10), delle omissioni di soccorso (17 con 12 pirati individuati) e delle sanzioni (1.263 contro le 1.095 del 2023).

In riferimento alle segnalazioni ricevute nel 2024, il tasso di conclusione dei controlli è del 92,75%, con la maggior parte delle notifiche avvenute tramite Municipium, applicazione in dotazione alla polizia locale dal novembre di due anni fa, con la quale i cittadini hanno prevalentemente segnalato disagi afferenti alla circolazione stradale, decoro e degrado urbano. Alla cerimonia sono stati ricordati i controlli svolti dalla polizia giudiziaria nelle strutture educative e case famiglia che ospitano minori, oltre agli interventi di fotosegnalamento, attività introdotta nel 2023 e di sempre maggiore utilizzo.

Menzione d’onore per il nucleo cinofilo che, potenziato, ha portato a casa grandi risultati nell’anno trascorso: sono 281 i sequestri di sostanze stupefacenti (erano stati 195 nel 2023), per un totale di oltre quattro chili tra marijuana, hashish, eroina e cocaina, il cui valore si somma ai 104mila euro confiscati durante le operazioni. Il denaro sottratto alla criminalità ammonta quindi, in totale, a più di duecentomila euro. Dalle confische risulta inoltre un maggiore rinvenimento di cocaina e sostanze sintetiche e una diminuzione di marijuana ed eroina, con il consumo di hashish pressoché costante.

Si rileva infine un’importante vittoria nella battaglia contro l’abbandono dei rifiuti (470 le sanzioni con fototrappole) e la sempre maggiore problematicità dei monopattini (725 le violazioni riscontrate), che hanno registrato un vistoso aumento delle violazioni e il coinvolgimento in 37 sinistri stradali. Insieme ai dati, a confermare la presenza capillare in città delle forze di polizia ci sono i traguardi raggiunti nel corso dell’anno in termini di educazione e novità introdotte. Al di là della già citata app Municipium, si è conclusa la sperimentazione obbligatoria di sei mesi per l’utilizzo del taser ed è stato collaudato il quarto turno notturno. Sono state inoltre diverse le attività di educazione stradale nelle scuole. "I dati parlano chiaro: Ferrara, attraverso il percorso di rafforzamento del Corpo di polizia locale, è diventata un modello contro spaccio e degrado" conclude il sindaco.