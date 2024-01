Polizia Locale, in arrivo i contributi per potenziare attività e controlli

Come ormai da molti anni, anche per il 2023 la Polizia Locale dell’Unione Valli e Delizie, che raggruppa i comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato, riesce a piazzarsi in graduatoria in una posizione utile per accedere a specifici finanziamenti di un bando regionale dedicato alle polizie locali per lo sviluppo e il potenziamento di attività che la vedono in prima linea. Si tratta di un investimento di 71.500 mila euro, 55 mila in conto capitale e 16.500 di parte corrente, finanziato da fondi regionali al 90% per la parte investimenti e 85% per la parte corrente, praticamente il massimo della percentuale di contribuzione possibile prevista dal bando; l’Unione dei Comuni metterà la piccola parte residua a completare la spesa. "Quest’anno – commenta il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, che ha delega alla Polizia locale nell’ambito dell’Unione – soprattutto a fronte degli eventi alluvionali di maggio, il bando favoriva la presentazione di progetti orientati al tema della protezione civile e di come la Polizia Locale possa migliorare la sua efficacia nella gestione dell’emergenza: un tema centrale nell’agenda dell’Unione dei Comuni, che svolge attraverso la sua Polizia una sorta di coordinamento generale, oltre a avere la diretta e trasversale gestione della centrale operativa e delle emergenze, in stretto coordinamento con i sindaci e le strutture dedicate".

Il progetto presentato, la cui valutazione positiva ha consentito l’ammissione di diritto nel ristretto gruppo dei progetti accolti, verte sulla necessità di potenziare la comunicazione alla cittadinanza delle emergenze: l’installazione di pannelli luminosi di avviso, la costruzione del sito della protezione civile dell’Unione, l’acquisto di dotazioni individuali di protezione. La notizia dell’accoglimento è giunta qualche giorno fa. "Da anni l’Unione lavora per una protezione civile efficiente – riprende il primo cittadino portuense –, l’esperienza operativa vissuta a maggio è stato un ottimo banco di prova per testare la validità e prontezza della struttura. L’emergenza ha anche acceso i riflettori però sulla necessità di essere pronti, migliorare le procedure e avere canali di comunicazione con il cittadino efficaci e dedicati. Su questo lavoreremo con il finanziamento che ci è stato concesso".

Franco Vanini