Polizia locale, interviene il sindaco:: "Progetto pronto per la nuova sede"

COMACCHIO

L’amministrazione comunale di Comacchio fisserà a breve un incontro con i sindacati per confrontarsi sulla situazione della polizia locale. Ad affermarlo è il sindaco Pierluigi Negri che fa il punto riguardo le criticità sollevate dal segretario regionale del Sulpl Emilia Romagna Luca Falcitano: in sintesi, l’esiguità dell’organico a disposizione che comporta difficoltà nel garantire i servizi fondamentali, e l’inadeguatezza della sede. Ed è proprio da quest’ultimo punto che il primo cittadino di Comacchio intende rassicurare il sindacato: "Quello dell’inadeguatezza della sede della nostra polizia locale è un problema atavico. Ma ci siamo già attivati per una soluzione: c’è già un progetto di ampliamento di cui la nostra polizia locale è già al corrente. Per questo mi chiedo come mai non lo sappia il sindacato". Per quanto concerne, invece, la necessità di assunzioni per rafforzare l’organico, il sindaco riferisce che le graduatorie per l’assunzione di agenti e di ispettori ci sono: "Le stiamo scorrendo e siamo in attesa dell’accettazione da parte delle persone che hanno partecipato al concorso. Sia per gli agenti, sia per gli istruttori".

Questo, dunque, l’impegno dell’amministrazione comunale per dare risposte alle criticità riguardanti la polizia locale e che verranno approfondite nell’ambito dell’incontro che sarà fissato. Risposte concrete che sono attese dalla segreteria regionale del Sulpl, in mancanza delle quali hanno annunciato la possibilità di valutare "ogni azione sindacale ritenuta opportuna con relativa apertura dello stato di agitazione". Nella nota dello stesso sindacato, sono riportate le difficoltà che il personale della polizia locale si trova ad affrontare. Come detto, l’esiguità dell’organico, "che non permette di garantire adeguatamente la sicurezza sul territorio e sulla costa" e l’inadeguatezza della sede "con evidenti ripercussioni sulla sicurezza degli operatori in divisa – ha riportato Falcitano -. Solo per citazione, gli spogliatoi degli agenti sono talmente piccoli e fatiscenti che mancano persino spazi e appoggi per cambiarsi le scarpe o semplicemente indossare la divisa". Il sindaco Negri, con le proprie parole, rassicura sull’impegno da parte dell’amministrazione comunale su entrambi i fronti, con un progetto di ampliamento della sede, per adeguarla alle necessità degli operatori, sia per incrementare l’organico della Polizia locale che svolge un’importante attività sul territorio.

Valerio Franzoni