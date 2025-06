"Polizia Locale, le istituzioni investano su risorse e formazione"

Sul tema affrontato nei giorni scorsi, sulla sinergia delle polizie locali di Cento e Bondeno, è intervenuto ieri il segretario provinciale del sindacato unitario di polizia Diccap Sulpl, Paolo Amicarella. "In merito all’articolo riguardante le future iniziative e l’impegno della Polizia Locale, desideriamo esprimere la nostra piena approvazione e gratitudine per il riconoscimento delle attività in cui sono coinvolti gli agenti – spiega il segretario sindacale –. Il lavoro quotidiano della Polizia Locale rappresenta un pilastro fondamentale per la sicurezza e il benessere delle comunità di Bondeno e Cento. Le recenti iniziative di collaborazione intraprese dalle amministrazioni, come evidenziato nell’articolo, testimoniano l’impegno costante e la professionalità dei nostri operatori, che ogni giorno affrontano sfide complesse con dedizione e senso di responsabilità. Tuttavia, desideriamo anche sottolineare un aspetto che ancora necessita di attenzione: a tutt’oggi, gli operatori che lavorano per enti diversi non sono ancora trattati in modo del tutto uniforme dal punto di vista economico. Questa disparità di trattamento rappresenta un ostacolo alla piena valorizzazione del nostro lavoro e alla creazione di un ambiente di lavoro equo e motivante per tutti gli agenti. Inoltre, riteniamo opportuno evidenziare che le retribuzioni variabili dei dipendenti dovrebbero essere orientate verso i massimi contrattuali possibili. È importante sottolineare che i lavoratori della Polizia Locale, così come le istituzioni, dimostrano sempre un massimo impegno e dedizione, e sarebbe giusto che anche le retribuzioni riflettessero questo livello di impegno e responsabilità. Il nostro sindacato chiede alle istituzioni di continuare a investire in risorse, formazione e strumenti adeguati".