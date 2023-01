Polizia locale, ok all’intitolazione della caserma a Vincenzo Lama

Quale sindacato di Polizia Locale, la segreteria Sulpl di Ferrara esprime la massima soddisfazione per la giusta decisione del Comune di Ferrara di accogliere la sua proposta di intitolare la nuova caserma della Polizia Locale ad un caduto appartenente al Corpo.

Con delibera di Giunta Comunale n. 2023 - 16 del 24 gennaio 2023, l’amministrazione comunale, accogliendo la proposta effettuata dal Sulpl - Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale - ha sancito l’intitolazione della nuova caserma del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi a Vincenzo Lama, Medaglia d’Argento al Valor Militare, originario di Faenza e appartenente al Corpo dell’allora Polizia Municipale di Ferrara, caduto in combattimento durante la Grande Guerra.

Il giovane Tenente Vincenzo Lama, di appena 23 anni, perse infatti la vita il 31 ottobre 1917, nei tremendi giorni seguenti Caporetto, durante la Battaglia di Ragogna, per rallentare le truppe austroungariche prima dello scontro ed attestamento del nostro esercito sulla linea del Piave.

Di vitale importanza per la Polizia Locale, al pari delle altre forze dell’ordine, la conoscenza della propria storia e il mantenimento della memoria dei caduti, a salvaguardia della sua identità, dello spirito di corpo e dei valori etici e professionali che la contraddistinguono.

Per questo motivo, analoghe iniziative sono in corso da parte del Sulpl in diverse realtà territoriali, anche allo scopo di far conoscere alla cittadinanza il vero volto della Polizia Locale, quello che va ben oltre i facili stereotipi, per il quale tanti caduti in servizio, troppo spesso dimenticati, hanno sacrificato la propria vita, anche al giorno d’oggi.