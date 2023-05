"Polizia locale, possibili disagi per il 18"

"Abbiamo avviato il blocco degli straordinari per i dipendenti comunali, anche per la Polizia Locale, proprio perché circa novanta tra agenti e ispettori hanno sottoscritto il nostro documento. Per cui, non escludiamo che ci possano essere disagi il giorno del concerto di Springsteen". I rappresentanti della funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil – Luca Greco, Maria Rosaria Rea e Davide Covi – tornano sull’iniziativa di lotta che partirà lunedì e durerà un mese. Blocco dell’orario straordinario per tutti i dipendenti comunali. "Avevamo dato la possibilità al Comune di trovare una conciliazione per evitare questa mobilitazione – spiegano – ma l’amministrazione non ha voluto saperne. Anzi, attraverso una circolare dell’8 maggio, la dirigenza comunale ha spiegato a chiare lettere che tutte le attività si svolgeranno nel corso dell’orario ordinario. Ma, contestualmente, non sono stati riorganizzati i turni di lavoro e i possibili disagi che andranno a crearsi non sono stati preventivamente comunicati ai fruitori dei servizi".

Un esempio lo porta Greco. "Lunedì una scuola comunale ha in programma una gita. L’orario delle docenti per svolgere quell’attività è straordinario, dunque se quelle docenti dovessero aderire all’iniziativa sindacale, non sarebbe garantito il servizio. Ma di questo, le famiglie, non sono state informate dal Comune". In questo atteggiamento, secondo Rea, si sostanzia la volontà di "un continuo scaricabarile verso i dipendenti".

Tornando al giorno del concerto, il rappresentante della Cgil, rimarca un punto: "Da quando è stato proclamato il blocco degli straordinari – dice – l’orario dei turni di polizia locale non è stato modificato. E, quando sottoponemmo l’iniziativa sindacale, il documento tra gli agenti è stato largamente condiviso". E questo, per la gestione del concerto in termini logistici e di viabilità, potrebbe rappresentare un serio problema.

f.d.b.