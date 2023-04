Polizia Locale, quando il centralino suona muto

Vorrei segnalare un disservizio.

Gli Uffici della Polizia Locale di Ferrara sono stati trasferiti in via Tassoni, ma le notifiche che vengono recapitate riportano ancora con l’indirizzo vecchio. Inoltre la ricerca online indica gli uffici di via Bologna ancora come attivi, mentre se ci si reca sul sito compare un edificio dismesso senza alcuna indicazione che il trasferimento a nuova sede è avvenuto. Se si effettua la ricerca ora, ad esempio, la pagina della Polizia Locale è inattiva. Inoltre il centralino, nei giorni precedenti la Pasqua non ha mai risposto alle telefonate. Ho fatto presente la questione allo sportello di via Tassoni. Mi hanno risposto che se sono occupati allo sportello, al telefono non possono rispondere. Ma allora perché mettere un servizio ricevimento telefonate? Vorrei sottolineare che mi sono recata agli uffici di via Tassoni per avere informazioni in merito alla mia sanzione, appunto perché telefonicamente non avevo ricevuto risposta. Mi hanno fatto entrare, gli addetti si aggiravano per i corridoi senza considerarmi. Mi hanno ricevuto se non dopo mezz’ora e dopo aver chiesto se c’era qualcuno disponibile. Gli sportelli erano incustoditi. Premetto che ho provato a inoltrare una lamentela, che non è stata naturalmente accolta. Ma perché i disservizi non vengono sanzionati? Evviva l’Italia.

Gloria