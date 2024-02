Polizia locale, sigilli a un etto di droga

Oltre cento grammi di sostanze stupefacenti tolti dal mercato della droga. È il ‘bottino’ ritrovato la scorsa settimana durante le operazioni di controllo del territorio portate avanti dal nucleo antidegrado e dai cinofili della polizia locale. I sequestri sono avvenuti in più zone della città, via Baluardi, viale IV Novembre e viale Belvedere. Lunedì gli agenti hanno sequestrato quasi 75 grammi di marijuana, cocaina, eroina e hashish. Altri 2,29 grammi di droga sono stati sequestrati a seguito del controllo di un’auto in viale IV Novembre, avvenuto venerdì. In questa occasione è stata ritirata la patente al conducente, un 42enne. Sabato in via Baluardi sono spuntati altri 30 grammi di hashish.