Polizia locale, soldi per l’efficienza energetica

BONDENO

Più di 200 mila euro di lavori con l’obiettivo di risparmiare costi energetici e preservare così il più possibile l’ambiente dagli effetti inquinanti e per la copertura e la manutenzione di un edificio comunale danneggiato dal temperale, dalle piogge e dal vento, dell’agosto scorso. Partono gli interventi. Alcuni hanno visto riconosciuto un finanziamento. E’ l’inizio infatti dell’utilizzo di 1 milione e 150 mila euro che il Ministero della Transazione ecologica ha riconosciuto a Bondeno. Sul patrimonio pubblico si profilano quindi, a partire da ora, due consistenti interventi di manutenzione che puntano a una migliore e sicura fruibilità degli edifici. Si mette mano al bilancio ma si utilizzano anche finanziamenti riconosciuti dai progetti presentati ai ministeri. Il primo guarda all’edificio accanto al Municipio. Con l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo, circa 92 mila euro saranno utilizzati dall’amministrazione comunale per il miglioramento energetico del fabbricato della polizia locale. Si tratta di un lavoro nell’ambito del maxi efficientamento degli edifici comunali che coinvolgerà anche le scuole medie, il Municipio, il Polo dell’infanzia e la Biblioteca. In più, l’Ente ha anche approvato il progetto definitivo-esecutivo da 110 mila euro per il ripristino e la messa in sicurezza della copertura del magazzino comunale, delle opere impiantistiche e delle parti interne danneggiate dal fortunale di agosto.

"Nel fabbricato della polizia locale verranno sostituiti i serramenti, la caldaia e sarà effettuata la sostituzione dei corpi illuminanti con i più moderni led, il cosiddetto relamping – spiegano il sindaco, Simone Saletti –. Questo corposo efficientamento consentirà di migliorarel’edificio sotto il profilo del risparmio energetico, nell’ottica di estendere questi miglioramenti in altri quattro fabbricati comunali. Bondeno ha infatti ottenuto finanziamenti per l’efficientamento energetico da 1 milione e 150 mila euro grazie all’apposito avviso del ministero della Transizione ecologica". Diversa è invece la questione per quanto riguarda il magazzino comunale di Borgo Scala, meglio conosciuto dalla cittadinanza come "ex Ial" perchè un tempo ospitava la scuola professionale e oggi è utilizzato in particolare dai cantonieri per i mezzi e per i materiali: "Qui il fortunale dello scorso 17 agosto aveva provocato ingenti danni – spiega l’assessore Marco Vincenzi –, e per questo si sono resi necessari gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza in particolar modo della copertura divelta dal vento, ma anche delle opere impiantistiche e delle parti interne ulteriormente danneggiate".