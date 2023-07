Polizia Locale Terre Estensi arresta 28enne nigeriano con 5,46 grammi di cocaina

Gli agenti del Nucleo antidegrado e unità cinofila, coadiuvati da personale del reparto Zona Nord della Polizia Locale Terre Estensi, hanno arrestato un 28enne di origine nigeriana. Gli agenti durante un servizio in borghese a Pontelagoscuro, hanno sorpreso lo straniero in via NuovaRicostruzione mentre tentava di vendere cocaina a un italiano di 57 anni, residente a Comacchio ma domiciliato a Pontelagoscuro. L’uomo che ha tentato di comprare la sostanza stupefacente è stato inoltre sanzionato per guida senza patente, dal momento che si era recato all’appuntamento alla guida di una moto sprovvisto del documento (la patente era stata revocata).

Dopo l’arresto, gli agenti hanno perquisito l’ abitazione del 28enne, dove sono stati rinvenuti e sequestrati 5,46 grammi di cocaina ancora da tagliare, 2,55 grammi di cocaina già divisa in 5 ovuli pronti ad essere immessi sul mercato, 0,27 grammi di eroina e circa 5 mila euro in contanti. Il 28enne in passato aveva già riportato delle condanne per lo stesso reato. Venerdì poi c’è stata la convalida dell’arresto in tribunale e la condanna a otto mesi di reclusione.