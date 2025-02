Polizia provinciale, controllati 400 cacciatori ed elevati 73 verbali amministrativi

Si è conclusa lo scorso giovedì 30 gennaio la stagione venatoria 2024/2025. La Polizia provinciale di Ferrara è stata impegnata in vigilanza venatoria con 400 cacciatori controllati, elevando 73 verbali amministrativi. Nell’attività di vigilanza donne e uomini in divisa della Provincia sono stati coadiuvati dalle Guardie giurate volontarie venatorie e dai Carabinieri forestali. "Durante la stagione – fa un bilancio la comandante Roberta Artioli - non si sono verificati incidenti e le sanzioni sono state nella maggioranza per il mancato rispetto delle distanze dei cacciatori dalle abitazioni".

Oltre alle doppiette ferraresi, sono stati controllati anche cacciatori provenienti da altre province della regione e dalle regioni Veneto, Marche e Toscana.