Poliziotto interrogato: "Mai partecipato ai cori"

Ha risposto alle domande degli inquirenti e ha chiarito la sua posizione in merito all’inchiesta ’Bravi ragazzi’, che ha visto iscrivere nel registro degli indagati trenta giovani, tra i 23 e i 33 anni, con varie accuse dall’apologia di fascismo all’istigazione all’odio razziale. Ieri davanti agli investigatori si è presentato uno dei due poliziotti delle Fiamme oro, 24 anni, insieme al suo legale, l’avvocato Giacomo Forlani. Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe chiarito la sua posizione e soprattutto di essere andato via prima dell’inizio della cena. Quando la situazione stava iniziando a degenerare. In particolare quando sono icominciati i primi cori. "Il mio assistito – si limita a dichiarare il suo avvocato – non ha assolutamente partecipato ad alcun coro". Anzi, avrebbe redarguito quelli che lo stavano facendo, per poi andarsene dal locale di via Carlo Mayr dove si è consumata la ’cena della vergogna’. Oggi toccherà al secondo rugbista delle Fiamme oro essere interrogato, sempre assistito dall’avvocato Forlani. Sono trenta i ragazzi finiti sotto la lente degli uomini della Digos, nell’inchiesta coordinata dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino. Così dopo la prima tornata di 24 giovani da cui è partita l’inchiesta della procura estense, ora il quadro sembra essersi completato almeno per quanto riguarda i partecipanti, tra i quali anche i due giovani rugbisti delle ‘Fiamme oro’. Non si tratta, va chiarito, di poliziotti in servizio e operativi nei vari uffici della questura, ma solo di atleti. Le accuse contestate vanno dall’apologia di fascismo alla propaganda e istigazione all’odio razziale, passando per le minacce e il vilipendio delle istituzioni.

Gli sviluppi investigativi passeranno per l’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati agli indagati. Si tratta di quattro cellulari e un computer. Il focus della procura è ora concentrato principalmente sulle chat. Si cerca di capire cosa si sono detti gli indagati, chi c’era nei gruppi social e le modalità con cui è stata organizzata l’iniziativa finita sotto la lente. Oltre agli ormai noti cori beceri e di stampo razzista contro vari bersagli, dall’atleta Fiona May ai carabinieri caduti a Nassiriya, sembrerebbe che alcuni dei commensali, all’arrivo delle volanti sul posto, si siano rivolti ai poliziotti con il saluto romano. Al di là di quanto accaduto tra quelle mura a opera di ragazzi presi da ubriachezza ed euforia, gli inquirenti vogliono capire se dietro di loro ci sia altro. Magari di più organizzato. E, in caso fosse così quali fossero i loro obiettivi. Domande alle quali la procura pretenderà di avere risposte sia dalle verifiche su computer e cellulari che dagli interrogatori degli indagati, gia iniziati e che continueranno i prossimi giorni.