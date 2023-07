Poliziotto travolto a 26 anni Fiori e lacrime per Bellotti

La memoria per la Polizia di Stato e Stradale è un valore imprescindibile. A 25 anni dalla tragica scomparsa è stato reso un tributo all’agente scelto Sandro Bellotti che perse la vita, sull’autostrada A13, travolto da un autocarro, mentre rilevava un incidente stradale. Ieri mattina le autorità civili e militari si sono date appuntamento, davanti al cippo dell’omonimo parco, per rendere omaggio al poliziotto deceduto a soli 26 anni. L’agente Bellotti ed il suo collega fermarono l’auto di pattuglia sulla corsia d’emergenza, lasciando in funzione i lampeggianti e iniziarono a soccorrere le persone coinvolte. Mentre Bellotti si trovava sulla corsia d’emergenza a compiere i rilievi dell’incidente, sopraggiunse a forte velocità un autocarro che lo travolse. L’autista di uno degli automezzi coinvolti nel primo incidente e l’auto di pattuglia furono scaraventati nella scarpata. Il giovane poliziotto e il camionista morirono sul colpo. Presenti il vicario della Questura Giangiacomo Triglione, il comandante della Stradale Marco Coralli e quello del distaccamento della Polstrada di Codigoro, Francesco Zanfardino, il comandante dei carabinieri Luca Treccani, quello della Finanza Marco Carboni e tanti altri rappresentati delle forze dell’ordine. Dopo l’attenti, a tutti i militari presenti, lanciato da un ufficiale della Polstrada, una pattuglia della Polizia di Stato ha deposto una corona d’alloro al cippo. Il primo cittadino Alice Zanardi, assieme alla mamma Lara e le sorelle Silvia e Renza, ha deposto un mazzo di fiori davanti al cippo. Dopo un momento di raccoglimento in preghiera, don Alban Honvo ha ricordato "che una persona non muore mai definitivamente, finche qualcuno ne porta il ricordo nel cuore". Ha poi impartito la benedizione. Presenti, gli ex comandanti della Polstrada codigorese Vito Gallo e Antonio Gennari. Non hanno voluto mancare anche molti assessori della giunta e tanti poliziotti in servizio, ma anche in congedo che conoscevano Sandro Bellotti. Alcuni di loro hanno portato un mazzo di fiori, che mamma Lara ha deposto davanti al cippo che ricorda quel figlio che non c’è più, scomparso mentre svolgeva quel lavoro che amava.

c. c.