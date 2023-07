Poliziotto ucciso, la mamma Nina: "Grazie di tutto il vostro affetto"

ALBERONE

All’indomani dei funerali di Serghei Muntean, l’agente di frontiera rimasto ucciso nello scontro a fuoco venerdì scorso per mano di un terrorista che voleva entrare illegalmente nel Paese, è la mamma Nina che volata da Alberone a Chisinau con il suo storico compagno Costantino Po, ha voluto ringraziare tutti, affidare ai social alcune sue parole.

"Uno dei momenti più difficili della mia vita – scrive mamma Nina - Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a ognuno di voi che è stato con noi a partire dal 30 giugno, nel giorno più triste della nostra vita. Grazie per le calorose parole e i bei pensieri inviati dai presenti e all’estero. Grazie! Grazie... per tutto!". E parla del suo Serghei, ucciso a soli 31 anni, che ad Alberone era solito venire a trovare la mamma appena poteva e che era conosciuto anche dai cittadini della frazione. "Qualsiasi sforzo terreno non farà tornare indietro la nostra anima, non colmerà il vuoto della nostra anima, non sostituirà Lui – prosegue Nina - Ma apprezziamo dal profondo del cuore che avete lasciato le vostre preoccupazioni e le vostre famiglie, per confortare il nostro dolore nel momento più difficile della nostra vita. Ci inchiniamo a voi. In tutta onestà, apprezziamo anche il supporto emotivo, fisico e materiale anche delle istituzioni come la Direcția regionala Est a Poliției de Frontiera, la Poliția de frontiera, la Poliția Republicii Moldova, il Ministerul Afacerilor Interne e l’Aeroportul Internațional Chișinau. Perdonateci se abbiamo dimenticato qualcuno".