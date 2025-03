Polizza contro le catastrofi: "Un costo per le aziende"

Cna non ha mai nascosto la propria contrarietà all’obbligo, imposto alle imprese con la legge di bilancio 2024, di stipulare una polizza assicurativa contro gli eventi catastrofali. La nuova norma comporta un notevole aggravio di costi per le imprese.

Matteo Carion, direttore provinciale di Cna Ferrara, non nasconde le proprie preoccupazioni sull’entrata in vigore della nuova normativa. "Lo schema di polizza assicurativa è contenuto nel decreto attuativo uscito due settimane fa: è realistico chiedere a un’impresa di stipulare una polizza assicurativa così importante nel giro di un mese? Tanto più che l’Ivass (istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) doveva attivare un portale in cui confrontare polizze diverse, per dare agli imprenditori una maggiore capacità di scelta: del portale, per ora, non c’è traccia".

Una situazione molto difficile, che aveva indotto Cna e le altre associazioni imprenditoriali a chiedere un rinvio ulteriore dell’obbligo. "Tutto questo non toglie che Cna ha l’obbligo di essere la fianco delle proprie imprese – prosegue –. Il 24 marzo alle 18 nella sala convegni Cna di via Caldirolo 84, ci sarà un convegno per consentire agli imprenditori di saperne di più". Interverrà Claudio Giovine, direttore della divisione economica di Cna nazionale e esperti assicurativi.