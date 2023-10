Polo chimico, intesa sul rilancio. Eni, Versalis, LyondellBasell e Yara dal ministro Urso: "Avanti con i tavoli tecnici"

"Definire in tempi brevi un protocollo di intesa con Comune, consorzio e tutti gli attori interessati per porre le condizioni per il rilancio del Polo chimico ferrarese". Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso si è assunto un impegno che ha una portata storica per il nostro territorio. E l’occasione in cui l’esponente del governo ha pronunciato queste parole è stata l’incontro di martedì scorso, proprio al Ministero, che ha visto coinvolti oltre al ministro Urso, il sottosegretario Fausta Bergamotto e una delegazione formata per l’amministrazione estense dall’assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni, dal capo di gabinetto del sindaco Alessia Pedrielli, dal dirigente del settore Ambiente Alessio Stabellini, per il Consorzio Ifm Scpa dall’amministratore delegato Paolo Schiavina, e le tre multinazionali coinsediate nel sito produttivo.

Quattro i dirigenti inviati in rappresentanza di Eni e di Eni-Versalis, per LyondelBasell hanno partecipato Corrado Rotini, amministratore delegato Basell Poliolefine Italia S.r.l. e Antonio Mazzucco, responsabile LyondellBasell Sito r&d di Ferrara. In rappresentanza del sito produttivo estense hanno preso parte all’incontro anche Francesco Caterini, vp Yara Italia e il responsabile Italia decarbonization and sustainable business development, Michele Zitti. L’obiettivo è molto chiaro.

L’intesa sul rilancio del sito ha un percorso piuttosto articolato. E, senz’altro, uno dei tasselli principali è rappresentato dal maxi progetto di efficientamento energetico che, oltre a rendere più indipendenti le imprese dalle oscillazioni dei costi dell’energia garantendo attrattività e tenuta degli investimenti, ridurrà del 50% il prelievo di acqua dal Po per uso industriale, come risposta all’emergenza idrica che minaccia il territorio ferrarese. Il piano di cui il Comune è capofila. "Abbiamo fortemente voluto questo incontro per mantenere fede agli impegni presi qualche mese fa nei confronti delle società e di tutti i portatori di interesse che hanno condiviso con noi il progetto di efficientamento e lo sostengono - spiega Balboni che ha avviato e mantenuto attive le interlocuzioni con il Ministero -. Ringrazio il ministro Urso per aver confermato, con questo gesto, la grande attenzione che il Governo riserva a Ferrara e allo sviluppo della realtà industriale del territorio".

Questo è un dividendo importante incassato tanto dall’amministrazione, quanto proprio dall’assessore di Fratelli d’Italia. Perché, prosegue nel ragionamento l’amministratore "questa attenzione dell’esecutivo conferma che stiamo andando nella giusta direzione, lavorando nell’interesse dello sviluppo del sito e della sua attrattività, del rilancio industriale, della tenuta occupazionale e, il tutto, in un’ottica di sostenibilità ambientale ponendo Ferrara e il suo Polo chimico sulla vetta dell’innovazione nel campo della transizione ecologica ed energetica". Quello di martedì scorso è stato un passaggio fondamentale e ha dato, di fatto, il via al percorso che "individuerà impegni e strumenti operativi che ogni soggetto coinvolto dovrà mettere in campo per realizzare le progettualità condivise". In questo senso è già attivo un tavolo di lavoro che vede impegnati Comune e e che si occuperà, nelle prossime settimane, di condividere con tutti i soggetti i passaggi necessari alla sottoscrizione di un documento condiviso.

Sia da Carlo Rontini (Basell) che da Francesco Caterini (Yara) arriva un plauso a ministero e Comune. "Il Polo chimico di Ferrara – così i dirigenti delle multinazionali - riveste un’importanza fondamentale per Italia, poiché si tratta dell’unico sito produttivo di ammoniaca nella nostra Nazione, un prodotto indispensabile per intere filiere produttive del nostro Paese. Vedere le Istituzione supportarci, a partire dal Comune di Ferrara fino al Ministero, è la dimostrazione di una collaborazione e impegno che permette la realizzazione di un progetto così importante".

Dello stesso avviso è anche l’amministratore delegato di If, Paolo Schiavina. "Questo progetto – è la chiosa di Schiavina - permetterà al sito di Ferrara di avere una sua identità per i prossimi 25-30 anni e consentirà l’insediamento di nuove realtà produttive nel sito stesso. Dal punto di vista del risparmio energetico si tratta del primo progetto in Europa appoggiato da un Ministero: recupereremo sette milioni di metri cubi di acqua".