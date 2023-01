"Polo chimico, ok l’efficientamento energetico ma serve una strategia"

"Riteniamo lodevole la prosecuzione del tavolo che coinvolge Provincia, Università, Comune e Aziende volto all’efficientamento energetico del polo industriale di Ferrara". Lo afferma Sara Manservigi, referente per il lavoro della segreteria comunale del Pd di Ferrara: "L’estate 2022 – osserva – è stata caratterizzata da una forte e costante siccità che ha minacciato direttamente le colture e ha rischiato di interrompere le produzioni degli impianti chimici ferraresi per insufficienza di acqua dal nostro bacino fluviale Po: il minor prelievo di acque e il minor consumo di questo bene comune sempre più prezioso, sono passi importanti della transizione. Ma in questi passi – continua – mancano due elementi fondamentali che ci permettiamo di suggerire a chi coordina il tavolo: il primo è che a monte del prelievo delle acque e del problema energetico più in generale serve una strategia di investimenti di tipo produttivo e di rilancio; il secondo elemento è che tutti questi progetti per potere garantire la sostenibilità sociale e produttiva devono necessariamente passare attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e di chi in quel polo produttivo ci lavora".

Per il Pd, servirebbero "piani industriali nazionali sulla chimica che avessero una ricaduta positiva e organica sulla Regione ER e sui suoi Poli Industriali a cominciare da quello di Ferrara". "Ai circa 1750 dipendenti del polo chimico cittadino – continua Manservigi – servirebbe sapere se e in che misura il Mose possa rallentare, ritardare o addirittura cancellare l’arrivo delle materie prime necessarie alle produzioni delle aziende nelle quali operano". Il Pd definisce "irrinunciabile" la collaborazione tra università, aziende, istituzioni e organizzazioni sindacali: "Solo avviando cioè una seria collaborazione tra aziende, soggetti privati, incubatori d’impresa, università, scuola e amministrazione comunale potrà essere avviata una fase di rilancio del polo chimico ferrarese, magari integrando le vecchie attività produttive a iniziative nuove partendo da quella di un polo tecnologico per il riciclo integrale della plastica, passando attraverso la formazione di nuove competenze tramite un liceo tecnologico fino a quella del recupero di una storia cittadina attraverso un Museo della Plastica. Il polo tecnologico sul riciclo, ad esempio, potrebbe essere un contenitore tutto ferrarese in cui catalizzare queste nuove iniziative e che potrebbe costituire il nodo mancante di una rete con altri Poli tecnologici come quello di Ravenna".