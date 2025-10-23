Polo chimico, patto Comune-Regione. Strategia condivisa per l’impianto: "Sfruttiamo i vantaggi della Zls"

Dopo gli allarmi sulla tenuta dello stabilimento, il tentativo di intervenire marciando nella stessa direzione. Una strategia di rilancio per il Petrolchimico che punti alla tenuta e allo sviluppo economico del comparto della chimica, in un’ottica di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Valorizzando i progetti di efficientamento energetico già avviati dal protocollo ministeriale del 2024 e le nuove opportunità offerte dalla Zls e mettendo a sistema tutte le forze e le eccellenze del territorio. Questo l’oggetto dell’incontro che si è tenuto, qualche giorno fa, tra il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, e il sindaco Alan Fabbri, assieme al vicesindaco Alessandro Balboni e l’assessore allo Sviluppo economico Francesco Carità. L’incontro è stato definito direttamente tra le parti, a fronte delle criticità che il comparto della chimica sta attraversando a livello internazionale e che, inevitabilmente, impattano anche Ferrara.

Il confronto è stato incentrato sulla necessità di fare sistema tra enti e agenti del territorio per offrire una risposta strategica di ampio respiro, non solo alle contingenze del momento, ma piuttosto alle esigenze del settore che deve trovare la strada per trasformarsi e stare al passo con le nuove sfide. Anche e soprattutto in funzione della profonda transizione che sta caratterizzando la chimica di base a tutti i livelli. "Insieme all’ecosistema istituzionale e alle rappresentanze dei corpi intermedi – scandisce Colla – vogliamo costruire un percorso strategico che porti il Polo di Ferrara a essere valorizzato nei contesti di produzione internazionale e che consenta di attrarre nuovi investimenti". "L’obiettivo – riprende – è sviluppare, insieme ai soggetti interessati e alle imprese, un progetto da presentare ai ministeri competenti che assegni all’area un ruolo industriale innovativo, anche di trasformazione di processo e di prodotto, sia salvaguardando e sviluppando tutta la ricerca che qui già si svolge, sia in relazione con le nostre università. Proposte che restituiscano una identità forte al Polo e, affiancandosi a quelli presenti, diano respiro e futuro alla realtà industriale ferrarese. La Regione c’è ed è pronta ad offrire sostegno ad azioni di sistema strategiche per guardare al futuro della chimica nel nostro Paese e in Europa". Dal canto suo, il primo cittadino rimarca la necessità di una vision condivisa.

"Il rilancio in termini economici, del Polo industriale e tecnologico, attraverso una strategia condivisa tra Comune, Regione, territorio e imprese – così Fabbri – è la strada giusta da intraprendere per dare nuove possibilità al comparto. A Ferrara abbiamo le carte in regola: dal maggio 2024 stiamo lavorando, insieme agli stakeholder e alle imprese ad un progetto di valorizzazione del Polo che lo porterà ad essere un esempio di sostenibilità a livello europeo, inoltre siamo operativi, con un gruppo di lavoro, sul tema della Zona Logistica Semplificata perché vogliamo trasformarla da opportunità in volano di crescita". In questa ottica "un ulteriore passo in avanti, fatto insieme alla Regione, per individuare e sostenere la crescita del comparto in termini innovativi può davvero diventare una bella possibilità".