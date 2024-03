Polo gestione rifiuti, lavori di riqualificazione

Sono partiti i lavori di riqualificazione del polo gestione rifiuti che si trova in via Bandissolo, a Portomaggiore. È partito nei giorni scorsi il cantiere dei lavori di riqualificazione dell’intero Polo Rifiuti di Soelia. L’intervento comprende opere di rinnovo che interessano la discarica, la stazione ecologica attrezzata e il centro di raccolta; è prevista inoltre la realizzazione del nuovo centro del riuso. I lavori verranno eseguiti in tre step successivi e si completeranno entro il primo semestre del 2026. Non ci saranno interruzioni di servizio per i cittadini e le attività produttive che potranno continuare a conferire i propri rifiuti.