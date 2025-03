Polo sanitario quasi pronto: "Firmati i contratti con i medici"

L’azienda Usl di Ferrara ha fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei servizi sanitari nella frazione di Casumaro. L’Azienda prende atto delle preoccupazioni espresse riguardo al potenziamento del polo sanitario locale e alle aspettative della cittadinanza e a tal proposito sottolinea che sono stati firmati, in data 18 marzo, i contratti con i medici di medicina generale, e che l’apertura dei loro ambulatori e di quello dell’Infermiere di famiglia e comunità, è prevista per la prima settimana di aprile. in un secondo momento, sempre nel mese di aprile, si attiverà il punto prelievi di prossimità e appena possibile è previsto anche lo spostamento nella stessa struttura dell’auto medica del 118. L’azienda Usl di Ferrara, in collaborazione con il Comune di Cento, è dunque impegnata a concludere l’iter che riguarda il nuovo polo della frazione centese, sottolineando che l’obiettivo è quello di fornire servizi sanitari essenziali e di qualità, in linea con le necessità della comunità locale. Le rassicurazioni dell’Ausl spengono così le polemiche sorte negli ultimi giorni. I tempi sembrano ben delineati per concludere gli interventi nel più breve tempo possibile.