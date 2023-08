"Polo scolastico di Mirabello: si parte il 21 agosto"

A Terre del Reno, nonostante si stia ancora cercando di far fronte a quanto la grandinata ha distrutto, tra case, aziende e patrimonio pubblico, si continua a lavorare per far diventare realtà progetti tanto attesi dalla cittadinanza come quello del nuovo polo scolastico di Mirabello. "La tremenda grandinata dello scorso 22 luglio, non ci ha fermato e nemmeno scoraggiato – dice subito il sindaco Roberto Lodi – stiamo gestendo nel miglior modo possibile anche questa grave nuova calamità, ma nel contempo non abbiamo perso di vista i numerosi cantieri e nemmeno i progetti per il futuro della nostra comunità". E dunque fa l’annuncio. "In questi giorni abbiamo infatti autorizzato la consegna dei lavori alla ditta Effegi Impianti – dice fiero il primo cittadino – e salvo imprevisti l’apertura ufficiale del cantiere è prevista per il prossimo 21 agosto. Non ci siamo dimenticati dell’impegno che abbiamo preso nella riunione con i genitori e faremo tutto quanto ci è possibile per rispettarlo – prosegue il sindaco – Stiamo preparando una video comunicazione per illustrare meglio a tutta la cittadinanza come diventerà il nuovo Polo Scolastico". La scuola ospiterà le sezioni della scuola d’infanzia e una palestra che viene già annunciata come innovativa e che sarà utilizzata anche dai giovani studenti della primaria. Un’opera che rientra tra quelle che beneficiano dei fondi legati al sisma e che ha un costo complessivo di 4.539.655 euro. A dar la quota maggiore è stata la Regione con 3.612.421 euro, aggiungendo 530.569 euro di cofinanziamento assicurativo, vi sono state donazioni per 350.000 euro e per coprire la somma necessaria al progetto il comune ha aggiunto 46.664 euro. L’obiettivo è di dare l’immobile alla scuola per Natale 2024.

l. g.