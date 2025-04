Polo scolastico, fine lavori vicina: "La scuola pronta già in settembre"

La nuova struttura scolastica è ormai all’80 per cento della sua realizzazione. I lavori di costruzione del nuovo polo scolastico di Mirabello stanno proseguendo. L’edificio che ospiterà la scuola dell’infanzia è ormai completato, mentre nell’edificio destinato alla scuola primaria sono in corso in questi giorni i getti dei massetti. Anche le aree esterne del nuovo complesso scolastico stanno prendendo forma. Ad oggi, l’avanzamento dei lavori è pari all’80%, confermando il buon andamento del progetto.

Il progetto, il cui importo complessivo per la realizzazione dell’opera è di circa 4,5 milioni di euro, è stato concepito per offrire spazi moderni e sicuri, pensati per favorire la didattica e il benessere degli studenti. E’ stato definito altresì il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere esterne, che includono la viabilità e i parcheggi. Questi lavori sono fondamentali per garantire una fruizione ottimale dell’intero complesso scolastico, integrando la struttura con le necessità logistiche e di mobilità della zona.

Il cantiere, che ha visto l’avvio dei lavori con l’aggiudicazione dell’appalto a EFFE-GI Impianti S.r.l., ha subito alcuni rallentamenti, ma la situazione è stata prontamente gestita, con una ripresa regolare dei lavori grazie alla supervisione costante della Direzione Lavori e alla collaborazione con l’impresa appaltatrice.

"Siamo quindi lieti di rassicurare la cittadinanza – spiega il Comune –che i lavori procedono e che l’opera sarà completata come previsto. I bambini inizieranno l’anno scolastico 2025/2026 nella nuova sede del polo scolastico, che offrirà loro una struttura moderna, sicura e funzionale, pensata per soddisfare le esigenze didattiche e per creare un ambiente stimolante e accogliente. Inoltre, si stanno avviando le procedure per la definizione della fine dei lavori".